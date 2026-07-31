Стало известно о штурме самой укрепленной «крепости» под Запорожьем

Член Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что участок боевых действий у города Орехова в Запорожской области остаётся одним из самых укрепленных, но ВС РФ продолжают продвигаться в этом районе.
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