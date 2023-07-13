Участники трудовых студенческих отрядов Подмосковья отправились на объекты по всей стране

Около 800 участников трудовых студенческих отрядов отправились на объекты в разные города России. Еще 1,5 тысячи ребят присоединятся к ним в ближайшее время.
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