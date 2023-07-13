smi.today

4 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    ТАК ВОТ КТО ОН НА САМОМ ДЕЛЕ!! А сколько лет прикидывался тут в России.. и себя не называл. Представляю, КАК ОН ДЕРЖИ...Анатолий Чубайс о...
  • лина любимцева
    Найти гаденышей и судить за угрозу терроризма.Shot: ЛГБТ-активи...
  • лина любимцева
    Так  правоверные гастербайтеры и в трезвом состоянии ПРИДУРКОВАТЫЕ, а если еще и пьяные были - это вообще ПОЛНЫЙ НЕАД...В деле о хулиганс...

Участники трудовых студенческих отрядов Подмосковья отправились на объекты по всей стране

Участники трудовых студенческих отрядов Подмосковья отправились на объекты по всей стране

Около 800 участников трудовых студенческих отрядов отправились на объекты в разные города России. Еще 1,5 тысячи ребят присоединятся к ним в ближайшее время.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх