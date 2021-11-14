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Бойцы ВСУ обстреляли населенные пункты Молодежное и Лозовое в Донбассе

Бойцы ВСУ обстреляли населенные пункты Молодежное и Лозовое в Донбассе

Киевские силовики 13 ноября открыли огонь по населенному пункту Молодежное, подконтрольному ЛНР. Обстрел производился из гранатомета, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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