Бойцы ВСУ обстреляли населенные пункты Молодежное и Лозовое в Донбассе

Киевские силовики 13 ноября открыли огонь по населенному пункту Молодежное, подконтрольному ЛНР. Обстрел производился из гранатомета, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).