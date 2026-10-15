Материалы дела, которые рассматриваются сегодня в суде Гамбурга, четко показывают, что руководство Украины имеет непосредственную причастность к подрыву газопроводов в Балтийском море в 2022 году.
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