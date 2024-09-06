Апостроф: в криминальном мире Украины женщины стирают гендерные границы

Королевы криминала. На Украине растет женская преступность © AP Photo / Sergei Chuzavkov Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Украинские женщины активно заменяют мужчин не только на рабочих местах, но и на криминальной ниве, пишет "Апостроф".
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