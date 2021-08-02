Лето на ВДНХ

☭КОМПАСТуризмЛето на ВДНХНу, поскольку ВДНХ рядом со мной, то я часто там бываю. Вот очередная порция фото, которые сделала дней 5 назад.Вернуться к статье121НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОльга Кольцова (Кринберг)Всё очень красиво, вот только непонятно, с какой целью так много одинаковых фотографий) Для особо одарённых? Чтобы запомнили? 😉😄Светлана МитленкоНу так не смотрите, никто не обязывает. Тем более фото все разные.Ольга Кольцова (Кринберг)Ок, воспользуюсь Вашим предложением) А фонтан Колос - все разные ыотографии? 😉🤔Светлана Митленко"ыотографии" разные, неужели не рассмотрели?Ольга Кольцова (Кринберг)Думала, что опечаталась на слове "ыотографии", ан нет всё верно по ходу написала) 😂✊Светлана МитленкоДа я никогда на оЧепятки внимание не обращаю, понимаю, что телефон (а часто пишется именно с него) живет своей жизнью))))) Это я просто повредничала, как и Вы, просматривая фото)))) Ведь на каждой из них разное небо или радуга и тоже разная. К сожалению, платформа уменьшила формат и многие детали просто не видно. А когда заливаешь фото, то они большого размера и уж поверьте, там все смотрится совсем по другому.Евгений КовальЧуковскийАвтору спасибо! Интересно и полезно ... особенно для удалённых!Светлана МитленкоПожалуйста, Евгений. Хотелось летним днем поделиться)))Игорь КузнецовЛет 15-ть не был на ВДНХ, спасибо за подборку фотографий. Есть с чем сравнивать, а ещё помню 90-е и как превратили павильон "Космос" в базар - торговля шла, а павильоны разваливались (((Светлана МитленкоО нет! Теперь Космос не просто отреставрировали. Там даже почти все стекла в куполе заменили. И сам павильон теперь имеет именно то назначение для которого и был построен. Там музей космонавтики. Сейчас ВДНХ почти возвратили тот вид, который был когда открыли после войны. Разве что у некоторых бывших республик забрали павильоны. В частности у троебалтов и Украины. Вроде Таджикистан, но лишь потому, что он был уничтожен еще в 60-х годах как самый маленький и был в аварийном состоянии еще тогда. Сейчас на его месте строят павильон "Атом". Вернули даже стеклянный купол на павильон Казахстана. Восстановили практически все скульптуры на павильонах, всю мозаику, всю лепнину. Очень жду, когда восстановят павильон, бывший под № 48. Рабочие вернули на фасад 48 барельефов и сейчас воссоздают восемь боковых горельефов. Это солдаты в окопе, пехотинцы с лентами патронов, волжская крестьянка на поле. В 1958 году их демонтировали, когда меняли направленность павильона (он стал называться «Радиоэлектроника и связь»). Здание накрыли чехлом из алюминия в виде радиоприемника. Когда в позапрошлом году сняли эти накладки я ахнула, увидев там остатки барельефов. Работа очень трудоемкая. Все детали утраченного лепного декора реставраторы сначала изготавливают из гипса с помощью силиконовых форм. Затем по этим лекалам делают копии из бетона и с помощью лебедок поднимают под крышу.Светлана Митленко.Светлана МитленкоВДНХ — это уникальное общественное пространство с 80-летней историей. Выставка объединяет 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны. И я рада, что и присвоили статус наследства, и что бережно восстанавливают.Комментировать
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