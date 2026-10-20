Самое страшное, что может приключиться с человеком в нашем возрасте - это, конечно, свидание.Доползешь до ванной, скрипя артритом - уже как бы устала.
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графоманство, косящее под Фаину Раневскую.
Автор-пессимист, хотя пытался быть остроумным.