Обострение на израильско-ливанской границе: открыт огонь с обеих сторон (ФОТО, ВИДЕО)

Обострение ситуации отмечается на израильско-ливанской границе: с обеих сторон открыт огонь. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что обстреляли территорию Ливана в ответ на запуск противотанковой ракеты.
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