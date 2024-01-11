«Голден Стэйт» потерпел самое крупное домашнее поражение в эпоху Карри, пропустив 141 очко

«Голден Стэйт» на домашней арене проиграл «Нью-Орлеан Пеликанс» с разницей в 36 очков. В Окленде завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором местный «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс».
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