Представитель Space Foundation Купер назвал полет Гагарина достижением

Полет советского космонавта Юрия Гагарина в космос был уникальным достижением для своего времени, заявил Ричард Купер, вице-президент по стратегическим коммуникациям американской некоммерческой организации Space Foundation, в интервью РИА Новости.
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