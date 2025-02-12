Ганчев ответил на слова Зеленского об обмене территориями

Руководство Украины может получить только участок земли «метра на два» и без всякого обмена. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном обмене территориями, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии