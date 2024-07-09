Жеребьевка олимпийского теннисного турнира состоится 25 июля

Стали известны дата и время проведения жеребьевки соревнований по теннису на Олимпиаде-2024. Как сообщили информационному агентству ТАСС в пресс-службе Международной федерации тенниса, жеребьевка состоится 25 июля в 12:00 по московскому времени.
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