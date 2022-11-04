Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Чемпионат Германии. «Гладбах» примет «Штутгарт», «Бавария» и «Дортмунд» проведут свои матчи завтра

«Боруссия» Менхенгладбах примет «Штутгарт» в первом матче 13-го тура Бундеслиги.  В субботу «Боруссия» Дортмунд примет «Бохум», «Бавария» сыграет с «Гертой» на выезде,  В воскресенье «Унион» проведет гостевой матч с «Байером», а завершится тур матчем «Фрайбург» – «Кельн».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх