Чемпионат Германии. «Гладбах» примет «Штутгарт», «Бавария» и «Дортмунд» проведут свои матчи завтра

«Боруссия» Менхенгладбах примет «Штутгарт» в первом матче 13-го тура Бундеслиги. В субботу «Боруссия» Дортмунд примет «Бохум», «Бавария» сыграет с «Гертой» на выезде, В воскресенье «Унион» проведет гостевой матч с «Байером», а завершится тур матчем «Фрайбург» – «Кельн».
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