Российские знаменитости заступились за владеющий ЦУМом и ДЛТ холдинг Mercury, который недавно попал в поле зрения ФАС как возможный участник международного ценового сговора на рынке брендовой продукции, в том числе, при реализации товаров онлайн.
Российские знаменитости заступились за владеющий ЦУМом и ДЛТ холдинг Mercury, который недавно попал в поле зрения ФАС как возможный участник международного ценового сговора на рынке брендовой продукции, в том числе, при реализации товаров онлайн.
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