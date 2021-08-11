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Остудин и Пригожин заступились за Mercurу: «Не нравится — не покупай!»

Остудин и Пригожин заступились за Mercurу: «Не нравится — не покупай!»

Российские знаменитости заступились за владеющий ЦУМом и ДЛТ холдинг Mercury, который недавно попал в поле зрения ФАС как возможный участник международного ценового сговора на рынке брендовой продукции, в том числе, при реализации товаров онлайн.

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