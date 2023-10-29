NYT: Израиль отказался от масштабного вторжения в Газу по совету США

Полномасштабного наступления Израиля на сектор Газа пока не будет. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.
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