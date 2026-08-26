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S&P Global подтвердило суверенный рейтинг Вьетнама на уровне «BB+» со стабильным прогнозом

S&P Global подтвердило суверенный рейтинг Вьетнама на уровне «BB+» со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings официально подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Вьетнама в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+», а краткосрочный — на уровне «B» со стабильным прогнозом.

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