ЮФЛ. 5-я неделя. «Арлингтон» сыграл с «Сан-Антонио», «Вашингтон» встретился с «Сент-Луисом» и другие результаты

ЮФЛ (United Football League) Сезон-2024 5-я неделя 28 апреля Арлингтон – Сан-Антонио – 15:25 (0:9, 9:6, 6:0, 0:10) Хьюстон – Бирмингем – 9:32 (0:6, 9:20, 0:3, 0:3) Вашингтон – Сент-Луис – 12:45 (0:14, 12:3, 0:3, 0:25) Мемфис – Мичиган – 18:35 (0:13, 6:6, 12:6, 0:10) Календарь матчей United Football League (ЮФЛ) сезона-2024.
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