Мэр Сургута назвал причину скопления мусора во дворах

Жители Сургута жалуются на мусор, который скапливается во дворах и дачных кооперативах. Причина этого в том, что у регионального оператора вывоза отходов произошел массовый выход из строя спецтехники, сообщил мэр города Максим Слепов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии