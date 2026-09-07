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Около 70% торговых центров России готовы размещать расширенные пункты выдачи заказов

Около 70% торговых центров России готовы размещать расширенные пункты выдачи заказов

Около 70% российских торговых центров готовы разместить у себя расширенные пункты выдачи заказов (ПВЗ), что, по оценке Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла (АТЭР), способно увеличить посещаемость объектов.

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