«Я пытался приспособиться», — RM не стал скрывать, что ему тяжело в армии

Лунный Новый год — это всегда нечто грандиозное. Азиатские страны очень стараются при подготовке этого великолепного праздника и по полной отдаются отдыху и веселью после изнурительного года работы и труда.
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