Украину обвинили в подготовке беспорядков в Грузии Евгения КомароваВ ходе массовых протестов в Тбилиси против законопроектов об иностранных агентах, организаторы мероприятий столкнулись с обвинениями в попытках провокаций.
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