Иван Мезюхо: Честно говоря, президент Белоруссии умеет удивлять

Честно говоря, президент Белоруссии умеет удивлять. Так Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу вдруг заявил, что основатель "Вагнера" Евгений Пригожин "рвался к ядерной кнопке" и что американцы, по его мнению, если бы он ей завладел, его бы уничтожили.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии