Иван Мезюхо: Честно говоря, президент Белоруссии умеет удивлять

Честно говоря, президент Белоруссии умеет удивлять. Так Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу вдруг заявил, что основатель "Вагнера" Евгений Пригожин "рвался к ядерной кнопке" и что американцы, по его мнению, если бы он ей завладел, его бы уничтожили.