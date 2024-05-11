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«РВ»: ВС РФ перерезали основной путь снабжения ВСУ в Волчанске

«РВ»: ВС РФ перерезали основной путь снабжения ВСУ в Волчанске

Военнослужащие ВС России перерезали основной путь снабжения войск киевского режима в Волчанске. Как сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны», теперь у ВСУ не осталось шансов сохранить свои позиции.

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