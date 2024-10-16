В Тюмени уволили учителя, записавшую ролик с оскорблениями детей

Нецензурная брань и заверения в ненависти к детям, записанные на видео, стали основанием для увольнения педагога тюменской школы № 63, сообщил 16 октября Информационный центр правительства Тюменской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии