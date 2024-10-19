700 звонков в поддержку Крымэнерго подряд, как вам? За 24 часа! И это не помогло.Андрей, самый настойчивый абонент Симферопольского района, хотел узнать, когда ему подключат электричество, оплаченное в прошлом году.
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