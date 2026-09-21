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Психиатр Касперович предупредила, что гиперответственность мешает отдыхать

Психиатр Касперович предупредила, что гиперответственность мешает отдыхать

Постоянные проверки, отказ делегировать задачи и невозможность расслабиться могут быть признаками хронической тревоги.

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