Цены на жилье на вторичном рынке упали в 11 крупнейших городах России

Спрос на вторичном рынке жилья в ряде крупных городов России снизился на фоне роста ключевой ставки. Средняя стоимость квадратного метра готового жилья упала более чем на 3% за прошлый месяц, следует из данных федеральной компании «Этажи».
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