Приморец сбил насмерть идущую по обочине девочку

Как рассказали в СУ СК Приморья, на момент смерти пострадавшей было 15 лет. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за то, что он нарушил правила дорожного движения, был нетрезвым, что повлекло за собой смерть человека по неосторожности.