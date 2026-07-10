В Орловской области изъяли 7410 пачек нелегальных сигарет

У жителя Орла изъяли 7410 пачек нелегальных сигарет на сумму более 1,1 млн рублей.Как рассказали в УФСБ региона, 38-летний орловец незаконно приобрел, перевез и хранил для продажи немаркированные сигареты.
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