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Орловские новости

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В Орловской области изъяли 7410 пачек нелегальных сигарет

В Орловской области изъяли 7410 пачек нелегальных сигарет

У жителя Орла изъяли 7410 пачек нелегальных сигарет на сумму более 1,1 млн рублей.Как рассказали в УФСБ региона, 38-летний орловец незаконно приобрел, перевез и хранил для продажи немаркированные сигареты.

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