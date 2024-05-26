Эксперт предположил, какие темы затронут Путин и Мирзиеев на встрече

Политический эксперт Грозин высказал мнение о ключевых темах встречи Путина и Мирзиеева. Он убежден, что главным вопросом будет противодействие западным попыткам использовать Центральную Азию в своих интересах против России.
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