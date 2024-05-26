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Эксперт предположил, какие темы затронут Путин и Мирзиеев на встрече

Политический эксперт  Грозин  высказал мнение о ключевых темах  встречи  Путина  и  Мирзиеева.  Он  убежден,  что  главным  вопросом  будет  противодействие  западным  попыткам  использовать  Центральную  Азию  в  своих  интересах  против  России.

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