НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Име Удока был удален после диалога с Леброном у боковой: «Судье не понравилось то, что он услышал»

Име Удока был удален после диалога с Леброном у боковой: «Судье не понравилось то, что он услышал»

Главный тренер «Хьюстона» Име Удока был удален по ходу гостевой встречи с «Лейкерс» (97:107). За 8:35 до финальной сирены Джеймс и Удока обменялись репликами у боковой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх