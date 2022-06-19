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Не все ощущают кризис: первая партия самых дорогих гигантских телевизоров Samsung моментально распродана

Не все ощущают кризис: первая партия самых дорогих гигантских телевизоров Samsung моментально распродана

Компания Samsung начала продажи первого 110-дюймового телевизора Samsung The Wall в Китае, который предлагается по цене более 155 тыс.

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