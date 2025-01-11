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Заказ на какие градостроительные проекты разместят в 2025 году? Совмин утвердил перечень.

Заказ на какие градостроительные проекты разместят в 2025 году? Совмин утвердил перечень.

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 8 января №10 утвержден перечень градостроительных проектов, заказ на разработку которых подлежит размещению в этом году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

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