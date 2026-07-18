Формула-3. Бельгия. Накамура одержал дебютную победу в первой гонке, Бадоер – 2-й, Клерот – 3-й

Пилот «Хайтека» Дзин Накамура выиграл первую гонку «Ф-3» в рамках уик-энда в Бельгии. Оставшиеся места на подиуме заняли два пилота команды «Роден»: на втором месте – Брандо Бадоер, на третьем – Педро Клерот.
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