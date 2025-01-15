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Царьград

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Подростковая стычка в Челябинске: ножевое ранение и уголовное дело

Подростковая стычка в Челябинске: ножевое ранение и уголовное дело

В Челябинске 15-летний подросток нанёс ножевое ранение 16-летнему сверстнику в детском доме. Пострадавший госпитализирован, возбуждено уголовное дело.

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