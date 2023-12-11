FT сообщила о звонке западных лидеров в Киев после интервью Залужного

После слов главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о ситуации на линии фронта некоторые западные лидеры позвонили в Киев, чтобы уточнить, являются ли теперь для украинской стороны переговоры с Россией приоритетными.
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