Влияние планет на нашу жизнь: неожиданное открытие исследователей Солнца Евгения КомароваСогласно последнему исследованию в области гелиофизики, ученые выявили удивительную взаимосвязь между положением планет Солнечной системы и активностью ее звезды.
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