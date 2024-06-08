Оператор "Залы" наблюдает за украинским Як-52, вылетевшим для его перехвата. Ранее о начале использования противником легких поршневых Як-52 в качестве истребителя беспилотников сообщалось еще в апреле.
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Оператор "Залы" наблюдает за украинским Як-52, вылетевшим для его перехвата. Ранее о начале использования противником легких поршневых Як-52 в качестве истребителя беспилотников сообщалось еще в апреле.
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