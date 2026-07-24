«Плейлист» для теплицы: разработаны звуки, ускоряющие рост растений

Агротехнический стартап разработал особые звуковые паттерны для стимуляции роста растений. Если эффект подтвердится, а также выяснится, чем он опосредован — это позволит получать более обильные урожаи и изменять свойства культур без применения генной инженерии или химикатов.
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