Захват России мигрантами. Кто дал отпор диаспорам и анклавам?

"Говори так же, как орал на батюшку": Бородач напал на священника под Краснодаром. Станичники заставили публично извиниться Фото: Царьград Жителей станицы Марьянской в Краснодарском крае возмутило нападение приезжего бородача на батюшку.
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