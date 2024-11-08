Никита Михалков подал в суд на Украину за халатное отношение к природе Крыма

Глава Союза кинематографистов России требует взыскать с украинских чиновников 48,8 миллионов рублей Народный артист РСФСР и глава Союза кинематографистов России Никита Михалков подал в суд на Украину, обвиняя ее в «бесхозяйственности» и загрязнении окружающей среды в Крыму.