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Газета.ру

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На юге Москвы Ford выгорел дотла, огонь перекинулся на другую иномарку

На юге Москвы Ford выгорел дотла, огонь перекинулся на другую иномарку

На юге Москвы припаркованный Ford выгорел дотла и повредил соседнюю иномарку. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

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