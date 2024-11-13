Экскурсия по Центру женского здоровья прошла на улице Яблочкова

Недавно в районе Бутырский прошла экскурсия по Центру женского здоровья. Участницами мероприятия стали представители общественных организаций районов Бибирева, Лианозова, Северный, а также многодетные мамы.
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