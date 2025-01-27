11 смешных и угнетающих случаев, когда люди познали все тяготы первого рабочего дня

Новый год и новые рабочие дни! Наконец-то! Ну ладно, первый рабочий день — это всегда испытание. Независимо от того, насколько вы подготовлены, реальность может превзойти все ожидания — и не всегда в лучшую сторону.
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