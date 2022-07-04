В Кенозерье открылся Форум традиционных знаний

Темой форума в 2022 году стала «Деловая деревня». Обсудить предпринимательство и творчество на селе собрались более 140 участников из разных районов Архангельской области, а также Карелии, Вологды, республики Коми, Москвы и Санкт-Петербурга.
Темой форума в 2022 году стала «Деловая деревня». Обсудить предпринимательство и творчество на селе собрались более 140 участников из разных районов Архангельской области, а также Карелии, Вологды, республики Коми, Москвы и Санкт-Петербурга.
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