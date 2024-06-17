"И почему он, собака, так дорого стоит": Михалкову хватило одной цитаты, чтобы охарактеризовать Макаревича*

Никита Михалков в эфире программы "Бесогон" рассуждал о вседозволенности в странах Европе и о том, как одна из самых богатейших культур, культура Запада, стала "шлаком истории" – почему запущенный процесс "деградации", в историческом смысле, пошел такими быстрыми темпами.