Прекращение забастовок: немецкий железнодорожный оператор и профсоюз договорились

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn и профсоюз железнодорожников GDL достигли компромисса относительно условий труда, которые последние более четырех месяцев приводили к неоднократным забастовкам и перебоям в движении поездов.
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