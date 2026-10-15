Следственное управление СКР по Челябинской области признано одним из региональных подразделений с неудовлетворительной организацией работы по делам о халатности, где расследования затягиваются, из-за чего часть производств прекращается по истечении сроков давности.
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