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Бастрыкин взял на личный контроль дело о стрельбе по подросткам в Красноуральске

Бастрыкин взял на личный контроль дело о стрельбе по подросткам в Красноуральске

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Ход расследования на контроль взял центральный аппарат СКР.

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