МО: Группа «Центр» контрбатарейным огнем подавила до 25 расчетов ВСУ

Руководитель пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Центр» Александр Савчук указал на тот факт, что артиллеристы при помощи нанесения контрбатарейных ударов сумели добиться подавления множества вражеских орудий.
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